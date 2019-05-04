Климкин: В плену на территории ОРДО уже 2 года перебывает журналист Асеев

Новости Украины: В плену у боевиков уже два года незаконно удерживается за решеткой украинский журналист Станислав Асеев.

Украинский журналист и публицист Станислав Асеев, которого удерживают в неподконтрольных правительству районах Донецкой области (ОРДО), продолжает незаконно пребывать за решеткой уже два года, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня во Всемирный день свободы прессы-2019 много героических женщин и мужчин, которые пожертвовали своей свободой ради правды, незаконно находятся за решеткой. Станислав Асеев является одним из них. Российские наемники похитили его и содержат в ужасных условиях уже 2 года", - написал П.Климкин в микроблоге Твиттер.

Напоминаем, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выражает солидарность с преследуемыми коллегами и призывает международные организации и дипломатические миссии поддержать требования и усилить давление на власти Российской Федерации для немедленного освобождения украинских журналистов и блогеров, арестованных в России, оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.