Союз журналистов добивается освобождения Романа Сущенко и других заключенных

Новости Украины: Национальный союз журналистов Украины усиливает давление на РФ с целью освобождения украинских журналистов и блогеров.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выражает солидарность с преследуемыми коллегами и призывает международные организации и дипломатические миссии поддержать требования и усилить давление на власти Российской Федерации для немедленного освобождения украинских журналистов и блогеров, арестованных в России, оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Соответствующее заявление принято на расширенном заседании Правления НСЖУ в Киеве, написал глава союза Сергей Томиленко в Facebook.

Отмечается, что в условиях, когда работа украинских журналистов на оккупированных Россией территориях Украины невозможна, важную роль играют гражданские журналисты и блогеры. Уголовное преследование российскими силовиками, российскими властями и судами, пророссийской "администрацией оккупированных территорий" журналистов и блогеров является прямым нарушением свободы слова и права людей на объективную информацию, отмечается в заявлении.

«Журналистское сообщество Украины требует освободить незаконно приговоренного в Российской Федерации к 12 годам лишения свободы корреспондента украинского информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко, прекратить преследование во временно оккупированном Крыму журналиста проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» Николая Семены, которому суд запретил покидать полуостров и заниматься журналистской деятельностью, а также крымскотатарских гражданских журналистов Сервера Мустафаева, Наримана Мемедеминова и других крымскотатарских активистов-блоггеров объединения «Крымская солидарность», которых российские власти держат в местах заключения, использовать все рычаги влияния на де-факто власть незаконной группировки «ДНР» во временно оккупированном Донецке для освобождения журналиста Радио Свобода Станислава Ассеева и внештатного автора Радио Свобода Олега Галазюка», - говорится в заявлении.

Давление на этих журналистов и блоггеров неоднократно осуждали международные институты, в том числе - Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека.иВ НСЖУ также выразили надежду, что вопрос освобождения незаконно удерживаемых и арестованных журналистов и блогеров, как и других украинцев-жертв агрессии, станет одним из приоритетов в деятельности новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.