В Днепре во дворе жилого дома неизвестный обстрелял пенсионеров

Новости Украины: Неизвестный во дворе обстрелял двоих пенсионеров.

В Днепре в пятницу, 3 мая, во дворе жилого дома неизвестный обстрелял пенсионеров. Об этом сообщает Информатор. Инцидент произошел приблизительно в 15:00. Один из пенсионеров остался цел, а второму потребовалась госпитализация.

Очевидцы рассказали, что слышали несколько выстрелов, напоминающих хлопки, но определить, кто именно стрелял и из какого дома, они не смогли. Один из пенсионеров получил ранение головы. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Второму пенсионеру пуля порвала ветровку, не зацепив тела. Жители переулка Парусного рассказали, что ранее в их дворе ничего подобного не происходило. Соответственно, люди не смогли предположить, кто может быть причастным к случившемуся. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидента.