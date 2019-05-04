Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В Сумах три пешехода травмированы в результате двух ДТП

В Сумах три пешехода травмированы в результате двух ДТП
05:13 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В результате двух ДТП в Сумах травмировались три пешехода.

В Сумах на ул.Прокофьевой и Петропавловской два легковых автомобиля наехали на пешеходов, в результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает патрульная полиция Сумской области, авария произошла накануне в четверг около четырех часов.

"Около 15:30 на улице Прокофьева 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Через 20 минут при таких же обстоятельствах на ул.Петропавловской 64-летний водитель автомобиля Renault Kangoo наехал на двух девушек 19-и 20-лет ", - говорится сообщении.

В Киеве возле метро автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

В результате ДТП пострадавшие получили ушибы поясничного отдела позвоночника и мягких тканей правой голени, а также повреждения коленного сустава и ушибы тазобедренного сустава, и были доставлены в больницу. В обоих случаях патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумы, ДТП, Авария, Машина, Пешеход.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь