В Сумах три пешехода травмированы в результате двух ДТП

Новости Украины: В результате двух ДТП в Сумах травмировались три пешехода.

В Сумах на ул.Прокофьевой и Петропавловской два легковых автомобиля наехали на пешеходов, в результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает патрульная полиция Сумской области, авария произошла накануне в четверг около четырех часов.

"Около 15:30 на улице Прокофьева 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Через 20 минут при таких же обстоятельствах на ул.Петропавловской 64-летний водитель автомобиля Renault Kangoo наехал на двух девушек 19-и 20-лет ", - говорится сообщении.

В результате ДТП пострадавшие получили ушибы поясничного отдела позвоночника и мягких тканей правой голени, а также повреждения коленного сустава и ушибы тазобедренного сустава, и были доставлены в больницу. В обоих случаях патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.