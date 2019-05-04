Жителям ОРДЛО с паспортами РФ выдают "военные билеты"

Новости Украины: Желающие получить паспорт РФ должны для этого сначала получить паспорт так называемой "республики".

Жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получают внутри "печать" о воинской обязанности.

Как утверждают источники, желающие получить паспорт РФ должны были для этого сначала получить паспорт псевдореспублики Донецка.

После того, как жители Донбасса становились "гражданами республики", они должны были пойти на военный учет и там уже получить повестку.

Так как, по закону псевдореспублики о воинской обязанности, граждане "ДНР" должны проходить службу в воинских формированиях, быть в запасе или иных войсках, а также проходить военную подготовку для защиты самопровозглашенной республики.

К тому же, отмечается, что наличие у гражданина псевдореспублики двойного гражданства не освобождает его от выполнения воинского долга.