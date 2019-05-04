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Черкасского журналиста Вадима Комарова доставили в реанимацию

Черкасского журналиста Вадима Комарова доставили в реанимацию
16:46 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Черкассах избили местного журналиста, полиция возбудила дело.

Полиция открыла уголовное производство в связи с избиением журналиста Вадима Комарова в Черкассах, личность нападавшего устанавливается.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, событие произошло около 9:00 субботы на одной из улиц в центре Черкасс.

"С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается", - сказано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что пострадавший шел по улице, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности нападавшего и его задержанию.

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Полиция не называет имени пострадавшего. Однако глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова.

"Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны подобающим образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов", - написал С.Томиленко.

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Полиция, Черкассы, Журналист, Вадим Комаров.
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