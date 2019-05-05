Мать с несовершеннолетним сыном избили полицейского

Новости Украины: На Черниговщине женщина с сыном избили участкового.

В пгт Кельменцы Черновицкой области женщина вместе с 17-летним сыном избили полицейского. За нападение на правоохранителя злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

Инцидент произошел 3 мая в поселке городского типа Кельменцы. Во время выполнения своих служебных обязанностей двое участковых офицеров полиции заметили возле центральной районной больницы 17-летнего местного жителя, который курил сигареты. Чтобы прекратить нарушение запрета курения в общественных местах, полицейские сделали парню замечание и он прекратил курить.

Через некоторое время подросток вместе с 36-летней матерью подошли к одному из участковых и начали нецензурно ругаться из-за сделанного замечания. При этом парень напал сзади на полицейского, а женщина начала наносить удары руками по голове. В результате противоправных действий злоумышленников патрульный получил телесные повреждения в виде осаждения левой половины лица и мягких тканей затылка.

По факту нападения на участкового следователи Кельменецкого отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.