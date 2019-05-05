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Мужчины поставляли в аптеки фальсифицированный спирт

Мужчины поставляли в аптеки фальсифицированный спирт
04:30 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНН Фото: if.npu.gov.ua

Новости Украины: Задержаны трое мужчин, которые поставляли в аптеки фальсифицированный спирт.

Правоохранители задержали группу лиц, которые поставляли в аптеки и медучреждения на территории Ивано-Франковской и других областей фальсифицированный спирт, изготавливали и разливали его в антисанитарных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

Операция по задержанию состоялась в ходе ранее начатого уголовного производства по п.2 ст.321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задержали трех жителей Ивано-Франковска (в возрасте от 25 до 30 лет), которые полгода незаконно сбывали этиловый спирт в аптеках и в медицинских учреждениях Прикарпатья и соседних областях.

Установлено, что задержанные расфасовывали спирт в одном из гаражных кооперативов в Ивано-Франковске. Спирт, который использовался людьми для дезинфекции, злоумышленники разливали в антисанитарных условиях и без специального оборудования.

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Подозреваемых задержали "на горячем", когда они переправляли в другую область 200 ящиков с 10 тысячами бутылок этилового спирта. Двое из задержанных ранее судимы за имущественные преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания судом меры пресечения.

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Полиция, Аптека, Спирт, Поставлял, Фальсифицированный.
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