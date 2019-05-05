На Донетчине задержан торговец боеприпасами

Новости Украины: Задержан 27-летний житель Светлодарска, за продажу боеприпасов.

В прифронтовом Светлодарске задержали торговца боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Так, сотрудники уголовного розыска полиции Бахмута задержали 27-летнего ранее судимого жителя Светлодарска во время подпольной сделки с гранатами Ф-1 и РГД-5 и деньгами от их реализации. Кроме того, дома у торговца оперативники изъяли еще и патроны. Отмечается, что за весь запас владелец собирался выручить свыше 1000 грн.

Как пояснил нарушитель, боеприпасы он получил от незнакомца во время совместного употребления спиртных напитков по месту своего проживания, но, впоследствии, когда понадобились деньги, он решил их продать.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.