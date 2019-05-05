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Под Киевом в частном доме взорвался тротил: один погиб, трое раненых

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Под Киевом в частном доме взорвался тротил: один погиб, трое раненых
12:11 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки.

В одном из частных домов села Вольное Макаровского района Киевской области при попытке соорудить взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат одна из шашек детонировала, в результате чего 26-летний мужчина погиб, а еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр тротила", - сообщает в воскресенье днем Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, от неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила.

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В ходе осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, полиция обнаружила и изъяла 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и 4 запала к гранатам.

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Киевская область, Взрыв, Жертвы, Тротил.
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