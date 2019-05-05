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Страшная авария в Винницкой области: погибли четыре человека

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Страшная авария в Винницкой области: погибли четыре человека
13:21 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области в воскресенье, 5 мая, столкнулись Mazda и Fiat Doblo, в результате чего погибло четверо человек.

В Винницкой области столкнулись автомобили Mazda и Fiat Doblo, в результате чего четыре пассажира легковушки погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщается, инцидент случился на трассе М-21 Житомир - Могилев-Подольский" в с. Жежелев Казатинского района.

По предварительной информации, автомобиль Mazda,  двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли два пассажира Mazda, женщины 1976 и 1998 г. р., жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина, 1944 и 1945 г. р., жители г. Гайсин Винницкой области. 

Оба водители – 29-летний житель Киевской  области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница г. Гайсин, которая управляла Fiat Doblo, – с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Казатинскую районную больницу. 

 

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Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек" (ч. 3 ст. 286 УКУ).

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Продолжается следствие.

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