На Киев надвигается шторм: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости Украины: По Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра.

Синоптики предупредили о сильном порывистом ветер на территории Киевской области. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

Жителей Киевской области предупредили, что в ближайшие часы и до конца суток будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщалось, на большей части территории Украины в ближайшие двое суток (6 - 8 мая) ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие двое суток в Украине, кроме восточной части, в среду на Левобережье кратковременные дожди, грозы. Завтра, 6 мая, в западных областях местами значительные дожди, а во вторник в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью 7-12°, днем 13-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 8-13°, в Карпатах 0-5° тепла.