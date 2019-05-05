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Район проведения операции ОС посетила делегация посольства США

Район проведения операции ОС посетила делегация посольства США
15:31 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112.ua

Новости Украины: Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования.

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине, где ознакомилась с оперативной обстановкой, а также условиями эксплуатации украинскими военными переданного им американского оборудования, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

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Также американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - говорится в информации.

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Донецкая область, Луганская область, Донбасс, ВСУ, ООС.
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