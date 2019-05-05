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С начала суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ

С начала суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ
18:37 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины: Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь.

С начала суток воскресенья, 5 мая, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции ООС: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около Талаковки; из ручных противотанковых гранатометов - возле Павлополя; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского.

Район проведения операции ОС посетила делегация посольства США

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции: из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - у Новоалександровки; из противотанковых ракетных комплексов - у Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", сказано в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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