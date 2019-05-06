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На Донбасе из-за взрыва погиб местный житель

На Донбасе из-за взрыва погиб местный житель
09:55 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Житель Великой Новоселовки нашел боевой снаряд и попытался самостоятельно разобрать его, в результате случился взрыв.

Мужчина обнаружил опасную находку возле реки. Вместо того, чтобы вызвать подмогу, 32-летний житель поселка решил перенести снаряд к себе во двор с целью разобрать его на части.

В процессе работы над боевым предметом случилась детонация и взрыв, из-за чего потерпевший получил сильные ранения. "Скорая" успела доставить пациента в реанимационное отделение районной больницы, но врачам не удалось спасти мужчину. На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа для проведения мероприятий по установлению обстоятельств дела. Также в ведомстве решается вопрос о внесении факта взрыва в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 ККУ с пометкой "несчастный случай".

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В свою очередь в Нацполиции предупреждают об опасности подобных действий и просят граждан придерживаться правил безопасности, которые смогут спасти жизнь. Так, сотрудники силовых структур рекомендуют не находиться подолгу в местах, где можно попасть на "эхо" войны,  не посещать заброшенные дома и тем более не совершать никаких самостоятельных действий в случае находки взрывоопасных предметов.

Если попали на боевые снаряди и подобные вещи, следует по возможности оградить место, подключить подмогу для охраны опасной зоны и сообщить о находке в полицию.

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Все по теме:

Полиция, Взрыв, Бомба, Жертвы, Война, Снаряд, Находка, Житель, Поселок.
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