Британский разведывательный корабль зашел в порт Одессы

Новости Украины: Сегодня в Одессу прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo.

Утром 6 мая в гавань Одесского морского порта зашел разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота.

Корабль НАТО ошвартовался у одного из причалов морского вокзала порта.

Предполагается, что в Одессе HMS Echo пробудет три дня. Также запланированы совместные учения с украинскими ВМС ВСУ в открытом море.

Как сообщалось ранее, HMS Echo стал первым кораблем НАТО, зашедшим в Одессу после захвата украинских военных моряков в плен РФ в Керченском заливе в ноябре 2018 года. Визит состоялся 19 декабря 2018 года.

Главное назначение HMS Echo (H87) – проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций. Также возможно использование его в качестве корабля управления, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов.

Корабль принят на вооружение в марте 2003 года. Его длина составляет 91 метр, ширина – 17 метров, осадка – 5,5 метра, водоизмещение – около 4 тыс. тонн, скорость – 15 узлов.

Для экипажа в составе 72 человек созданы повышенные условия комфорта. Все моряки проживают в двухместных каютах, кроме командира и его помощника, у которых отдельные каюты. Для выполнения поставленных задач HMS Echo оснащен современнейшими системами сбора данных, в том числе сканерами бокового обзора, многолучевым эхолотом, оборудованием для исследований проб воды и грунта и т. д.

Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов.