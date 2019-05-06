На украинско-венгерской границе застряли в очередях сотни машин

Новости Украины: На Закарпатье сотни машин застряли в очередях на пунктах пропуска.

На пограничных пунктах пропуска "Ужгород", "Тиса" и "Малый Березный" в Закарпатской области образовались очереди из нескольких сотен автомобилей на выезд из Украины. Пограничники увеличили количество нарядов и оборудовали дополнительные рабочие места.

Об этом сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда ГПСУ.

"Перед пунктами пропуска Чопского пограничного отряда наблюдается значительное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины. В частности, напряженная ситуация перед пунктом пропуска "Тиса" на границе с Венгрией - здесь ожидают оформления около 300 транспортных средств, перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией - 150 и перед пунктом пропуска "Малый Березный", тоже на границе со Словакией, стоят в очереди 200 легковых автомобилей", - сообщили в Чопском погранотряде.

Как сообщают в Чопском погранотряде, пограничники принимают все меры для ускорения контрольных операций: увеличили количество пограничных нарядов, оборудовали дополнительные рабочие места и провели рабочие встречи с венгерскими и словацкими коллегами.

Как сообщила Елена Трачук, пресс-секретарь Чопского пограничного отряда, согласно информации, предоставленной венгерской стороной, сегодня в восемь часов утра снова вышла из строя база данных Пограничной полиции Венгрии на всем участке украинской-венгерской границы.

"По имеющейся информации, ныне у венгров проводятся восстановительные работы", - сказала она.

Украинские пограничники объясняют большие очереди автомобилей на венгерской границе именно выходом из строя венгерской базы данных.

"Поэтому, в частности, увеличиваются очереди и на словацкой границе, пункты пропуска через которую находятся рядом. Впрочем, проблемы на словацкой границе связаны с тем, что после праздников многие украинцы выезжают на работу в ЕС", - пояснила Трачук.

Учитывая ситуацию, в Чопском пограничном отряде просят учесть сложившиеся обстоятельства, при планировании путешествия за границу и по возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.