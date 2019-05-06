В Одесской области установили мемориал погибшим участникам АТО

Новости Украины: В одном из городов Одесской области реализовали инициативу военных, которые решили увековечить память своих побратимов и установить памятный знак.

В районном центре Татарбунары появился каменный крест в честь погибших участников АТО.

Памятник по своему виду напоминает монументы, которые уже установлены в некоторых населенных пунктах по всей стране. Памятный знак в виде огромного креста предоставили в "Нацкорпусе" бесплатно, а установка его в обозначенном месте была осуществлена за счет военных и участников АТО.

Им удалось собрать средства на строительные материалы и собственными силами произвести ряд строительных работ, чтобы закрепить основную конструкцию, создать площадку и привести в порядок территорию вокруг монумента. Все благодаря инициативе ГО "Варта Татарбунарщины", в которую входят также капеланы, волонтеры и участники боевых действий.

В самом начале около года назад, когда родилась идея поставить Казацкий Крест, организаторы надеялись получить материальную поддержку со стороны городских властей. Но позже от такого варианта решили отказаться и ограничиться собственными силами. Торжественное открытие мемориала планируется на 8 мая.

Форма для памятника выбрана не случайно. Ведь казацкий крест является одним из национальных символов и отображением принадлежности к христианской вере. Он отображался на знаменах казацкий войск, на печатках, гербах полков. Сегодня он также используется для создания образов Государственных наград, ведомственных знаков отличия, а возведение Казацких Крестов в честь погибших за независимость страны остается традицией в Украине.