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В Карпатах грузовик с туристами упал в реку: трое погибших

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В Карпатах грузовик с туристами упал в реку: трое погибших
14:21 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Трое, вероятно, граждан Беларуси погибли и один пропал без вести после падения автомобиля в реку в Прикарпатье.

В Ивано-Франковской области в результате падения в реку Черный Черемош с высоты около 40 м грузового автомобиля с туристами, предположительно гражданами Беларуси, три человека погибли, еще одного ищут спасатели.

Как уточняет в понедельник Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины на странице в соцсети Фейсбук, в автомобиле по предварительной информации предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры – граждане Республики Беларусь).

"В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба 1 человека остается неизвестной", - сказано в сообщении.

Продолжаются поисково-спасательные работы. На место происшествия привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в 11:43 понедельника поступила информация о том, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области во время движения грузового автомобиля с КУНГом произошло его падение с обрыва (высота около 40 м) в реку Черный Черемош.

В то же время, как сообщает полиция Ивано-Франковской области на странице в соцсети Фейсбук, автомобиль, в котором находилось 24 человека (23 туриста и 1 водитель), по неизвестным причинам оказался в реке.

"Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялась к месту назначения", - сказано в сообщении. Спасатели и полицейские разыскивали лиц с грузового автомобиля, а пострадавшим оказывается помощь.

В Одесской области в произошло ДТП, погибли три человека, среди которых пешеход

"В результате поисков обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины, который был руководителем группы, и двух женщин", - сказано в сообщении.

Обстоятельства будут установлены правоохранителями в ходе следственных действий. Соответствующие службы продолжают работать на месте аварии.

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Туристы, ДТП, Авария, Жертвы, Ивано-Франковская область.
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