Авария на Прикарпатье: спасатели нашли всех туристов, которые сорвались в реку

Новости Украины: Спасатели нашли всех туристов, пострадавших в результате падения автомобиля в реку в Прикарпатье: трое погибли, 10 человек госпитализированы.

Обнаружены все 23 туриста, по предварительным данным – граждане Беларуси, которые были в упавшем в реку в Прикарпатье автомобиле: из них три человека погибли, 10 госпитализированы.

"По состоянию на 14:20 найдены все лица. Три человека погибли. В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается", - сказано в сообщении на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в 11:43 понедельника поступила информация о том, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области во время движения грузового автомобиля с КУНГом произошло его падение с обрыва (высота около 40 м) в реку Черный Черемош.

В то же время, как сообщает полиция Ивано-Франковской области на странице в соцсети Фейсбук, автомобиль, в котором находилось 24 человека (23 туриста и 1 водитель), по неизвестным причинам оказался в реке.

"Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялась к месту назначения", - сказано в сообщении.

"В результате поисков обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины, который был руководителем группы, и двух женщин", - сказано в сообщении.

Обстоятельства будут установлены правоохранителями в ходе следственных действий.

В автомобиле предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры - граждане Республики Беларусь).