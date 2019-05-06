Ситуация на Донбассе: с начала суток восемь вражеских обстрелов

Новости Украины: В понедельник, 6 мая, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

С начала суток понедельника, 6 мая, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе ведя огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины из 120 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов - около пгт Талаковка; четыре раза из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Марьинка, Гранитное, Талаковка и Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: дважды из 120 мм минометов и вооружения БМП вблизи с.Новозвановка; из 120 мм минометов - около н.п. Троицкое.