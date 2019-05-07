Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады" за линией отвода

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады" за линией отвода
07:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: oruzhie.info

Новости Украины: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые размещены с нарушением линии отвода.

СММ ОБСЕ зафиксировала 3 мая 15 ракетных систем залпового огня "Град", размещенных в ОРЛО с нарушением линии отвода, а 4 мая – пять "Градов", танки, гаубицы и ЗРК непосредственно в Луганске.

Об этом сообщается в опубликованном 6 мая отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал семь реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Миусинск (62 км к юго западу от Луганска); и 8 РСЗО (БМ-21) у н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 4 мая наблюдатели видели пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 — пять единиц и столько же 2А65 "Мста-Б", 152 мм), пять РСЗО (БМ-21), пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) в центре Луганска.

За пределами выделенных мест хранения вооружения 3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал 12 танков (Т-64), семь самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и три зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне возле Миусинска.

Ситуация на Донбассе: с начала суток восемь вражеских обстрелов

Также были зафиксированы два танка (Т-64), три противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), самоходная гаубица (2С1), ствол и башня самоходной артиллерийской пушки (2С9 "Нона-С", 120 мм), которые устанавливали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), и 17 буксируемых гаубиц (2А65 — девять единиц, 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм — восемь единиц) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганск, Донбасс, Грады, ОРЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь