ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады" за линией отвода

Новости Украины: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые размещены с нарушением линии отвода.

СММ ОБСЕ зафиксировала 3 мая 15 ракетных систем залпового огня "Град", размещенных в ОРЛО с нарушением линии отвода, а 4 мая – пять "Градов", танки, гаубицы и ЗРК непосредственно в Луганске.

Об этом сообщается в опубликованном 6 мая отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал семь реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Миусинск (62 км к юго западу от Луганска); и 8 РСЗО (БМ-21) у н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 4 мая наблюдатели видели пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 — пять единиц и столько же 2А65 "Мста-Б", 152 мм), пять РСЗО (БМ-21), пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) в центре Луганска.

За пределами выделенных мест хранения вооружения 3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал 12 танков (Т-64), семь самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и три зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне возле Миусинска.

Также были зафиксированы два танка (Т-64), три противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), самоходная гаубица (2С1), ствол и башня самоходной артиллерийской пушки (2С9 "Нона-С", 120 мм), которые устанавливали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), и 17 буксируемых гаубиц (2А65 — девять единиц, 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм — восемь единиц) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).