На границе с Польшей в очередях стоят сотни автомобилей

Новости Украины: По состоянию на утро 7 мая на границе с Польшей застряли сотни автомобилей.

По состоянию на утро вторника на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли около 700 автомобилей, на границе с Венгрией очередей нет. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным Западного регионального управления, по состоянию на 7:30 120 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 легковых автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 120 легковых автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией очередей в пунктах пропуска нет, как и на границе со Словакией, Румынией и Молдовой.