Почти 12 кг янтаря обнаружили пограничники при обыске авто (Видео)

Новости Украины: Вчера, 6 мая, сотрудниками пограничной службы был задержан автомобиль для очередной проверки. Во время осмотра в салоне нашли партию янтаря.

Об инциденте сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Контрабанда камня общим весом почти 12 кг была спрятана за подшивку в салоне микроавтобуса.

Незаконно добыт камень в обработанном и необработанном виде водитель пытался перевезти через украинско-польскую границу в пункте пропуска "Устилуг". В результате обыска сотрудники Львовского отряда изъяли весь обнаруженный янтарь согласно установленной законодательством процедуре.

Напомним, Госпогранслужба продолжает реализовывать комплекс мероприятий по противодействию незаконному перемещению через границу страны контрабандного камня. За незаконную добычу янтаря предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 700 необлагаемых минимумов либо ограничение воли сроком до трех лет. За сокрытие камня во время его перевозки предусмотрен штраф с возможной компенсацией найденной пограничниками контрабанды соответственно к ч. 1 ст 483 Таможенного Кодекса Украины.

Следует отметить, что перевозить янтарь в рамках закона возможно лишь с наличием специальных документов, подтверждающих, что камень был добыт предприятием, имеющим лицензию на ведения данного рода деятельности. В большинстве случаев у нарушителей таких бумаг нет, поскольку сам полудрагоценный камень добывается незаконным путем. А это приносит убытки стране и несет катастрофические последствия для экологии региона, где происходит вымывание грунтов в сосновых лесах.