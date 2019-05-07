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Под Киевом разоблачили канал сбыта наркотиков из Донецка

Под Киевом разоблачили канал сбыта наркотиков из Донецка
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса.

Правоохранители ликвидировали законспирированный наркоканал из оккупированной территории Донбасса, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Так, шестеро злоумышленников с четким распределением ролей между собой с августа прошлого года наладили канал незаконной поставки метадона из оккупированного города Донецк на территорию Киева и столичной области", - рассказали в полиции.

Как отмечается, по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли 500 грамм метадона, 400 таблеток "димедрол", 140 таблеток сильнодействующих лекарственных средств "Сонат". Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного рынка" составляет около 1 млн.грн.

В частности, правоохранители провели ряд полицейских мер, среди них 15 контрольных закупок.

По информации полиции, организатором наркосбыта оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района, которая контролировала снабжение и сбыт наркотического средства и поступления денежных средств. Полицейские в ходе обыска ее места жительства обнаружили и изъяли метадон, деньги, полученные преступным путем, банковские карты и телефоны, с помощью которых осуществлялась связь с покупателями наркотиков и членами группировки.

Правоохранители также обнаружили сбыт наркотиков еще у пятерых человек.

Так, по месту жительства 41-летнего киевлянина, который был оптовым сбытчиков, полицейские изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также средства в сумме 22 000 гривен, полученных от продажи наркотиков. Также обнаружено и изъято пистолет и гранату "РГО".

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Кроме того, двое жители Киева, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, занимались сбытом наркотиков методом закладок.

В настоящее время решается вопрос об объявлении в розыск и задержание 54-летней женщины и 28-летнего мужчины фигурантов-поставщиков из Донецка.

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Киевская область, Наркотики, Полиция, Донбасс.
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