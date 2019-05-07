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В мае Карпаты засыпает снегом

В мае Карпаты засыпает снегом
10:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В горных районах Ивано-Франковской области в мае выпал снег.

В Ивано-Франковской области в Верховинском районе выпал снег.

Об этом сообщил председатель Верховинской районного совета Иван Шкиндюк в Facebook, показав видео, на котором дороги засыпает снегом.

"Утро 7 мая 2019 год Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не живет в горах не поймет", - отметил Шкиндюк.

Известно, что на Прикарпатье 7 мая объявили штормовое предупреждение. Ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/сек. (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый), что может вызвать скользкость на дорогах.

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Видимость на автодорогах ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

Ночью 8 - 9 мая в западных областях-заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый).

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Погода, Карпаты, Снег, Май.
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