ДТП на Прикарпатье: появились новые подробности

Новости Украины: Сотрудники полиции задержали руководителя организации, предоставляющей услуги по рафтингу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, сотрудники подразделения нашли и задержали мужчину, который дал разрешение на перевозку людей в грузовом автомобиле.

Задержанным оказался 52-летний руководитель рафтинговой организации, расположенной в Коломые, Ивано-Франковской области. Полицейские задержали мужчину согласно статье 287 ККУ, которая предусматривает ответственность за допуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и другие нарушения эксплуатации, сообщается на сайте Нацполиции.

Напомним, вчера, 6 мая в районе Верховины случилось ДТП с туристами из Белоруссии. В результате нарушения правил эксплуатации транспорта автомобиль ГАЗ-66 вылетел с дороги и сорвался с обрыва в реку Черный Черемош. В салоне машины находились 23 человека, три человека погбили, 10 находятся в больнице. Прибывшие службы оперативно оказали помощь пострадавшим. Об услугах данного развлечения туристы узнали из Сети.

Сотрудниками полиции был задержан водитель грузовика - 47-летний житель Косовского района. Как оказалось, он управлял транспортом под действием алкоголя. Сегодня ему объявят подозрение согласно ч. 3 ст. 286 ККУ, а суд изберет меру пресечения. Ему грозит лишение воли сроком до 10 лет.