Секретарь Житомирского горсовета "забыла" задекларировать более 13 млн грн

Новости Украины: Сотрудница госструктуры внесла заведомо недостоверные ведомости в декларацию о доходах, о чем стало известно во время проверок документации органами НАПК.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в результате проверок деклараций за период с 2015 по 2017 года секретаря Житомирского горсовета обнаружили факты внесения ложных данных.

Так, секретарь ведомства Наталия Чиж не сообщила в документации о сумме в 13,6 миллионов гривен. Информация касалась обязательств перед банком и физическим лицом. Кроме того, как сообщается на сайте Нацагентства, сотрудница горсовета не указала корпоративные права членов семьи в хозяйственном обществе.

Нарушения были обнаружены в каждой декларации в обозначенный период. О результатах проверки сотрудники Нацагентства сообщили в Национальное антикоррупционное бюро. В ведомстве напоминают, что за внесение ложных данных в декларацию о доходах предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественными работами сроком до 240 часов или ограничением воли до двух лет с лишением права обнимать определенные должности либо заниматься определенным видом деятельности сроком до трех лет.

Также в НАБУ подчеркнули, что утвержденные выводы, основанием для которых стала проверка деклараций, и направление их в соответствующие антикоррупционные органы еще не является поводом обвинять личность, подозреваемую в нарушениях, в действительном нарушении законодательства. Данная процедура является основанием для досудебного расследования.