Где дорога: авто посла Канады застряло в грязи на дороге Черкасской области

Новости Украины: В Черкасской области местный житель выручил посла Канады, чей автомобиль застрял в грязи.

В Черкасской области на одной из дорог в грязи застрял автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука.

Об этом он сам написал на своей странице в Twitter и сопроводил пост снимками. Инцидент произошел недалеко от поселка Буда Чигиринского района. "Черкасская область известна своими черноземами. В сочетании с глиной и размоченное дождем, это может стать вызовом для неопытных водителей на бездорожье (вроде меня)", - написал Ващук.

Также посол поблагодарил местного жителя Руслана, который помог вытащить его автомобиль из грязи. Кроме того, Ващук проиллюстрировал состояние дорог в Черкасской области насмешливым фото.

Напомним, в Киевской области вечером 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местного депутата, который был пьян, погибли отец с сыном.