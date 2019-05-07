Украинец в собственном авто вез взрывчатку в Россию

Новости Украины: Пограничники на контрольном пункте "Гоптовка" выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ.

Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни при проведении паспортно-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) обнаружили взрывчатку в автомобиле Nissan, на котором в Россию направлялся гражданин Украины.

"Во время осмотра автомобиля сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и взрывчатки. В ходе дальнейшего осмотра, в газовом баллоне транспортного средства правоохранители обнаружили 56 банок с надписью "CREATINE", наполненных веществом, похожим на взрывчатку в виде пороха", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Найденное вещество изъято. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, 6 мая, сотрудниками пограничной службы был задержан автомобиль для очередной проверки. Во время осмотра в салоне нашли партию янтаря.