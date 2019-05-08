Украинец пытался перевезти в Россию взрывчатку (Видео)

Новости Украины: Харьковские пограничники нашли более 50 банок со взрывчаткой, которую пытались перевезти через границу в РФ.

Об опасной контрабанде сообщается на сайте МВД. Так, вчера на пункте пропуска "Гоптивка" харьковскими пограничниками был задержан автомобиль для планового осмотра.

Водителем оказался гражданин Украины, который направлялся на территорию России. О том, что в салоне авто спрятан запрещенный предмет, стало известно после реакции служебной собаки, которая надрессирована на поиск оружия и взрывчатки.

По ходу дальнейшего обыска оказалось, что в газовом баллоне, который использовали в качестве тайника, находилось 56 банок с иностранными надписями. Содержание банок напоминало порох, который используется в создании взрывных механизмов.

Найденную контрабанду правоохранители извлекли и направили в компетентные органы сообщение об инциденте, в котором были обнаружены нарушения согласно ст. 263 КК Украины. За незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами нарушителю грозит срок от 2 до 5 лет лишения свободы.