Супруги-пенсионеры погибли после столкновения ВАЗа с грузовиком

Новости Украины: На автодороге под Николаевом случилось лобовое столкновение легкового авто с грузовиком.

В Николаевской области супруги пенсионеров погибли в результате лобового столкновения с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Николаевской области, передает УНН.

"Сегодня, 8 мая, около 10:00 на автодороге Н-24 "Николаев - Благовещенское" Вознесенского района 83-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направлении г. Южноукраинск, на выезде из города Вознесенск, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП водитель легковушки и его 81-летняя жена от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем, который находился на путях.