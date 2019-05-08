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СЦКК: Боевики отменили режим прекращения огня на Донбассе

СЦКК: Боевики отменили режим прекращения огня на Донбассе
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Боевики на Донбассе в среду в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Боевики на востоке Украины в среду в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня, сообщает украинской стороны Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения (УС СЦКК)

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 08.05.2019 от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении УС СЦКК на странице Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в среду.

По информации украинской стороны, из-за нарушения незаконными вооруженными формированиями (НВФ) Минских соглашений были приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

"Из-за равнодушия оккупантов с потребностями мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - сказано в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК заявляет, что данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострению вооруженного конфликта в целом.

Однако "украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем объединенных сил".

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Боевики, Минобороны, ВСУ, СЦКК, ООС.
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