В Киеве ограничено движение всех видов транспорта, центр перекрыт

Новости Украины: С 5 утра четверга, 9 мая, в Киеве ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В четверг утром ряд улиц в центре Киева перекрыт для движения транспорта в связи с мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как ранее сообщала КГГА, с 5 утра перекрыто движение на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), Н. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

А также на переулках Инженерном и Бутышевом и на аллее Героев Крут.

Возле метро Арсенальная большое количество правоохранителей. Пройти от метро в направлении парка Славы можно только через коридор полиции. При этом у прохожих проверяют содержание больших сумок. Возле самого парка Славы также очень много правоохранителей.