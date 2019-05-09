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В Киеве ограничено движение всех видов транспорта, центр перекрыт

В Киеве ограничено движение всех видов транспорта, центр перекрыт
09:31 Сегодня Телеграф КГГА Фото: rbc.ua

Новости Украины: С 5 утра четверга, 9 мая, в Киеве ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В четверг утром ряд улиц в центре Киева перекрыт для движения транспорта в связи с мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как ранее сообщала КГГА, с 5 утра перекрыто движение на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), Н. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

А также на переулках Инженерном и Бутышевом и на аллее Героев Крут.

9 мая в Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой

Возле метро Арсенальная большое количество правоохранителей. Пройти от метро в направлении парка Славы можно только через коридор полиции. При этом у прохожих проверяют содержание больших сумок. Возле самого парка Славы также очень много правоохранителей.

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Киев, Полиция, 9 мая, День победы над нацизмом.
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