Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

На трассе Кривой Рог - Днепр неизвестные забросали камнями два автобуса

Смотрите фото (4)
На трассе Кривой Рог - Днепр неизвестные забросали камнями два автобуса
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Пресс-служба Оппоблока

Новости Украины: Группа неизвестных забросала камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог – Днепр, полиция проводит проверку.

В Днепропетровской области возле г.Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись г.Днепр, в результате инцидента повреждены лобовое и задние стекла транспортного средства.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в четверг спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, хулиганские действия произошли 9 мая около 6:00 утра в районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил Я.Тракало.

По факту повреждения автобусов полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям", - сказал он.

В Киеве на Северном мосту авто влетело в патрульную машину

В то же время как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"9 мая 2019 года под Кривым Рогом возле села Широкое несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись. В настоящее время на место прибыли экипажи полиции, проводится расследование", - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Полиция, Автобус, Происшествие, Кривой Рог – Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь