Скачать
Четверг, 09.05.2019
Названо число погибших украинцев во Второй мировой войне
Названо число погибших украинцев во Второй мировой войне
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Аякс - Тоттенхэм: невероятные эмоции Почеттино после матча (Видео)
Аякс - Тоттенхэм: невероятные эмоции Почеттино после матча (Видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

В Киеве на Северном мосту авто влетело в патрульную машину

Смотрите фото (4)
В Киеве на Северном мосту авто влетело в патрульную машину
10:40 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП: автомобиль Skoda влетел в патрульную машину, а та, в свою очередь, въехала в Lexus, который ехал впереди.

На Северном мосту в Киеве в четверг, 9 мая, произошло тройное ДТП. Автомобиль Skoda влетел в патрульную машину, а та, в свою очередь, въехала в Lexus, который ехал впереди. В результате происшествия одного из водителей в срочном порядке госпитализировали врачи скорой помощи, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария произошла около 01:30.

По словам водителя Lexus, аварию спровоцировал автомобиль Skoda. Все три авто двигались в одном направлении. Skoda влетела сзади в машину патрульной полиции. А та въехала в Lexus, который ехал спереди.

В результате ДТП травмировался водитель Skoda. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья пострадавшего.

У Skoda смят капот и поврежден перед. У патрульной машины, как и у Lexus, повреждена задняя часть. На месте происшествия работали два наряда полиции и карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.

Где дорога: авто посла Канады застряло в грязи на дороге Черкасской области

Напомним, в Киевской области вечером 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местного депутата, который был пьян, погибли отец с сыном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
03 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
04 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
05 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве проходит акция &quot;Бессмертный полк&quot;
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Зеленский: Вклад украинцев в победу - огромный, никто не имеет права ее &quot;приватизировать&quot;
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь