В Киеве на Северном мосту авто влетело в патрульную машину

Новости Украины: В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП: автомобиль Skoda влетел в патрульную машину, а та, в свою очередь, въехала в Lexus, который ехал впереди.

На Северном мосту в Киеве в четверг, 9 мая, произошло тройное ДТП. Автомобиль Skoda влетел в патрульную машину, а та, в свою очередь, въехала в Lexus, который ехал впереди. В результате происшествия одного из водителей в срочном порядке госпитализировали врачи скорой помощи, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария произошла около 01:30.

По словам водителя Lexus, аварию спровоцировал автомобиль Skoda. Все три авто двигались в одном направлении. Skoda влетела сзади в машину патрульной полиции. А та въехала в Lexus, который ехал спереди.

В результате ДТП травмировался водитель Skoda. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья пострадавшего.

У Skoda смят капот и поврежден перед. У патрульной машины, как и у Lexus, повреждена задняя часть. На месте происшествия работали два наряда полиции и карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киевской области вечером 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местного депутата, который был пьян, погибли отец с сыном.