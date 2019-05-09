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В полиции Киева рассказали о нарушениях во время мероприятий 9 мая

В полиции Киева рассказали о нарушениях во время мероприятий 9 мая
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Акции в центре Киева в четверг прошли без существенных нарушений, движение транспорта в центре города восстановлено.

Массовые акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве прошли мирно и без инцидентов, отмечают в Национальной полиции.

Как рассказал на брифинге журналистам в четверг в Киеве начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" прошло мирно, без каких-либо серьезных правонарушений.

"Шествие прошло от Арсенальной площади до Парка Славы. По нашим оценкам, непосредственно в шествии участвовало до 3 тыс. человек", - сказал А.Крищенко.

В настоящее время, по его словам, мероприятие завершилось, открыто движение для транспорта.

По словам руководителя столичной полиции, возможных противостояний удалось избежать благодаря разделению марша и альтернативной акции, организованной партией "Демократическая сокира".

В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (Фото)

В другой акции, проходившей на Софийской площади и организованной Радикальной партией Олега Ляшко, приняло участие около 1,2 тыс. человек. Характер мероприятия был мирным.

"Фактически каких-то серьезных правонарушений и провокаций не произошло", - отметил А.Крищенко.

Начальник киевского главка полиции добавил, что усиленные полицейские патрули будут продолжать свою работу, так как в целом по городу мероприятия еще продолжаются.

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Киев, Полиция, 9 мая, Андрей Крищенко, "Бессмертный полк".
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