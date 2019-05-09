"ВимкниРосійське": здание "Интера" пикетировали активисты

Новости Украины: Общественные активисты в Киеве провели акцию у здания телеканала "Интер" с призывом отказаться от посещения его эфиров.

У здания телеканала «Интер» в Киеве прошла общественная акция с лозунгом «ВимкниРосійське» («Выключи руссское — ред.), по окончанию которой у компании «Национальные информационные системы» была оставлена символичная «черная метка», передает корреспондент.

Активисты отмечают, что этой акцией они доносят «четкий месседж» общественности о том, что посещение это телеканала легитимизирует деятельность "Интера" как агентуры. По их словам, жители Украины с проукраинской позицией должны отказаться от посещения эфиров «Интера», поскольку телеканал является «рупором российской пропаганды».

На дверях здания телекомпании были оставлены наклейки с надписями «Вимкниросійське», после чего акция мирно завершилась.

Напомним, массовые акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве прошли мирно и без инцидентов, отмечают в Национальной полиции.