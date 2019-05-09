День в ООС: Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: Четыре раза боевики обстреляли украинских военных в зоне ООС.

В четверг на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает штаб Операции объединенных сил

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем - вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка" – говорится в сообщении на Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции ООС были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты вблизи населенного пункта Новозвановка.