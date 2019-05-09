Украинец наладил схему контрабанды сигарет в Румынию

Новости Украины: Украинец пытался вывезти за границу в Румынию более 11 тысяч пачек сигарет.

Работники Закарпатской таможни ГФС предотвратили вывоз за пределы Украины табачных изделий более 11 тысяч пачек.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ГФС в Facebook.

Правонарушение было зафиксировано на таможенном посту "Неветленфола". Табачные изделия незаконно перемещал через границу грузовым автомобилем гражданин Украины.

При этом, согласно поданным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, с Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

Однако во время проверки таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11200 пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок.

Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.

Как отметили в ГФС, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.