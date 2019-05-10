В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое

Новости Украины: Количество крымских обысков выросло вдвое - до 45 за три месяца.

За I квартал 2019 года в оккупированном Крыму зафиксированы 45 обысков, 36 из которых были проведены в домах крымских татар. Это вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом на своем сайте сообщил Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Силовики проводят обыски в домах крымских татар по подозрению в участии в якобы "незаконных вооруженных формированиях". Также массово продолжаются обыски по подозрению в участии в запрещенных в России организациях "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы". Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за I квартал 2019 года Крымскотатарского Ресурсного Центра", - сказано в информации.

По данным КРЦ, в январе российские силовики провели 3 обыска в пгт. Раздольное, искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, в результате ничего не было найдено и изъято. Позже провели два обыска в Симферополе и Красногвардейском районе в домах крымских татар по подозрению в участии в якобы "незаконных вооруженных формированиях". Силовики изъяли мобильные телефоны, ноутбук, планшет.

В начале февраля в селе Войково Первомайского района в доме крымского татарина искали наркотики, однако, ничего не обнаружили. Позже силовики провели обыск в селе Орехово Сакского района в доме проукраинского активиста и изъяли украинскую символику, технику и домашние CD-диски. 14 февраля были проведены три обыска в домах крымских татар в пгт. Октябрьское Красногвардейского района по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

В марте зафиксировано рекордное количество обысков за текущий год. В последний месяц квартала силовики провели обыск у журналиста, в домах у местных жителей, подозреваемых в участии в запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Один обыск проводился по подозрению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана. В конце месяца силовики провели массовые обыски в 26 домах крымских татар по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

За первый квартал 2018 года в оккупированном Крыму были зафиксированы 19 обысков. Таким образом, показатель текущего года более чем вдвое превышает показатель прошлого.

Как известно, после оккупации Крыма Российской Федерацией обыски стали регулярной практикой на полуострове. Эти действия являются акцией устрашения, нелояльных к действиям России в Крыму людей. В 2018 году на территории оккупированного Крыма российские силовики провели 92 обыска, 75 из которых - в домах представителей коренного крымскотатарского народа.