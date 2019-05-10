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В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое

В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Количество крымских обысков выросло вдвое - до 45 за три месяца.

За I квартал 2019 года в оккупированном Крыму зафиксированы 45 обысков, 36 из которых были проведены в домах крымских татар. Это вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом на своем сайте сообщил Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Силовики проводят обыски в домах крымских татар по подозрению в участии в якобы "незаконных вооруженных формированиях". Также массово продолжаются обыски по подозрению в участии в запрещенных в России организациях "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы". Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за I квартал 2019 года Крымскотатарского Ресурсного Центра", - сказано в информации.

По данным КРЦ, в январе российские силовики провели 3 обыска в пгт. Раздольное, искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, в результате ничего не было найдено и изъято. Позже провели два обыска в Симферополе и Красногвардейском районе в домах крымских татар по подозрению в участии в якобы "незаконных вооруженных формированиях". Силовики изъяли мобильные телефоны, ноутбук, планшет.

В начале февраля в селе Войково Первомайского района в доме крымского татарина искали наркотики, однако, ничего не обнаружили. Позже силовики провели обыск в селе Орехово Сакского района в доме проукраинского активиста и изъяли украинскую символику, технику и домашние CD-диски. 14 февраля были проведены три обыска в домах крымских татар в пгт. Октябрьское Красногвардейского района по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

В марте зафиксировано рекордное количество обысков за текущий год. В последний месяц квартала силовики провели обыск у журналиста, в домах у местных жителей, подозреваемых в участии в запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Один обыск проводился по подозрению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана. В конце месяца силовики провели массовые обыски в 26 домах крымских татар по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

За первый квартал 2018 года в оккупированном Крыму были зафиксированы 19 обысков. Таким образом, показатель текущего года более чем вдвое превышает показатель прошлого.

В Крыму российские силовики проводят около 25-ти обысков одновременно

Как известно, после оккупации Крыма Российской Федерацией обыски стали регулярной практикой на полуострове. Эти действия являются акцией устрашения, нелояльных к действиям России в Крыму людей. В 2018 году на территории оккупированного Крыма российские силовики провели 92 обыска, 75 из которых - в домах представителей коренного крымскотатарского народа.

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Крым, Татары, Обыск, ФСБ.
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