Скачать
Пятница, 10.05.2019
Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего
Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Военные США получат истребитель шестого поколения
Военные США получат истребитель шестого поколения

В Волынской области напали на журналистов

В Волынской области напали на журналистов
04:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Волынской области избили и ограбили съемочную группу из Луцка.

В селе Свитязь Волынской области неизвестные напали на съемочную группу из Луцка. Злоумышленники избили журналистов и завладели документами и личными вещами телеоператора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сообщение о нападении на журналистов поступило в полицию после 21 часов в среду. Сообщалось, что в селе Свитязь неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора.

На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, ответственные сотрудники и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

В Украине за 2019 год открыто более 60 дел о преступлениях против журналистов

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171(препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луцк, Полиция, Журналист, Неизвестные, Ограбили, Напали.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 За последние два месяца в зоне ООС погибли 19 военнослужащих ВСУ, еще 92 ранены
04 Украинец наладил схему контрабанды сигарет в Румынию
05 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Объем денежных переводов достиг рекордного уровня
Объем денежных переводов достиг рекордного уровня
Умер известный российский пропагандист
Умер известный российский пропагандист
В Волынской области напали на журналистов
В Волынской области напали на журналистов
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь