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В Украине за 2019 год открыто более 60 дел о преступлениях против журналистов

В Украине за 2019 год открыто более 60 дел о преступлениях против журналистов
23:24 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В этом году уже зарегистрировано 63 дела о правонарушениях против журналистов.

Следователи Национальной полиции Украины за 4 месяца 2019 года начали досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений, по ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) - 12, по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) - 4, по ст. 348-1 УК Украины (посягательство на жизнь журналиста) - 1.

"По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты в шести уголовных производствах по восьми уголовным преступлениям указанной категории: по ст. 171 УК Украины - 4, по ст. 345-1 УК Украины - 2, по ст. 347-1 УК Украины – 2", - отмечается в сообщении.

Принято решение о закрытии 52 уголовных производств. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

В течение 2018 года следователи Национальной полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях.

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Во Львовской таких производств 12, в Донецкой - 11, в Ровенской - 10, в Винницкой, Полтавской, Харьковской областях - по 8, в Запорожской и Херсонской областях - по 7, в Киевской области - 6, в Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - по 5.

За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступления. В 243 уголовных производствах в течение 2018 года следователи приняли решение об их закрытии.

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Журналист, Расследование, Дело, Нацполиция.
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