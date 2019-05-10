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На Николаевщине мужчина столкнул мать с 7-го этажа

На Николаевщине мужчина столкнул мать с 7-го этажа
04:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины: Задержан мужчина, который вытолкнул мать из балкона.

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который столкнул свою мать с балкона 7-го этажа, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Как выяснили правоохранители, пострадавшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. И сегодня, будучи изрядно навеселе, мужчина снова устроил ссору, во время которой и столкнул мать с балкона дома", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напоминаем, следственный комитет предъявил обвинение жителю Башкирии в убийстве сестры.

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Полиция, Мать, Николаевщина, Окно, Выкинул.
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