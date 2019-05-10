В Одессе сообщили о "минировании" жилого дома

Новости Украины: Одесская полиция получила сообщение о минировании жилого дома.

В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что один из жилых домов в Киевском районе будет взорван, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В полицию поступило сообщение о том, что один из жилых домов в Киевском районе будет подорван", - сказано в сообщении.

Как отмечается, для обследования объекта и прилегающей к нему территории на место выехали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, патрульные, работники взрывотехнического управления и службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители в ходе проверки жилого дома в Одессе не обнаружили взрывчатых устройств и веществ, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Дом и прилегающая территория проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится сообщении.

Напоминаем, как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 28 апреля, около 15.30, на электронный ящик полиции поступило сообщение от анонима о том, что заминировано семь храмов во Львове.