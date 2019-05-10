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В Ивано-Франковской области в ДТП погиб ребенок

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В Ивано-Франковской области в ДТП погиб ребенок
05:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: В Ивано-Франковской после столкновения легковушки с микроавтобусом погибла восьмилетняя девочка.

После столкновения легковушки с микроавтобусом в Ивано-Франковской области трое взрослых госпитализированы, а восьмилетняя девочка умерла по дороге в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Ивано-Франковской области.

"Авария произошла 9 мая в 20:37 в пгт. Богородчаны. Как предварительно установлено, водитель Ford Mondeo выезжал со второстепенной дороги на главную, но не убедился в безопасности движения и врезался в Mercedes-Benz Sprinter. Избегая столкновения, микроавтобус съехал с дороги на прилегающую территорию и перевернулся на бок ", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что в микроавтобусе ехал мужчина, женщина и их малолетняя дочь, по дороге в больницу скончалась.

"Ребенка в результате опрокидывания микроавтобуса зажало между креслами, ее вытащили спасатели, но травмы были прискорбно с жизнью. Родителей девочки госпитализированы с места аварии".

Добавляется, что в автомобиле Ford травмировалась женщина-пассажир, а водитель правоохранители повезли на медицинское объяснение на состояние опьянения. Он не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Говорит, не заметил знака относительно того, какая дорога является главной.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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ДТП, Авария, Ребенок, Авто, Микроавтобус, Погиб.
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