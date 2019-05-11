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Суд арестовал мужчину, стрелявшего в нардепа

Суд арестовал мужчину, стрелявшего в нардепа
04:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Арестован мужчина, который стрелял депутата Верховной Рады Александра Урбанского.

Сегодня Овидиопольский районный суд Одесской области арестовал мужчину, стрелявшего 7 мая в депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция БПП).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания СИЗО сроком на 60 суток. Арест назначен без возможности внесения залога.

Напоминаем, вечером 7 мая в Овидиопольском районе Одесской области во время конфликта с применением оружия получил ранение народный депутат Урбанский

Инцидент произошел в селе Санжейка, в местной гостинице «Хуторок у Зины». Между ее владельцем и Урбанским произошел конфликт, во время которого последний получил огнестрельное ранение в ногу. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ. Ссора якобы произошла из-за супруги депутата. Потерпевший является родным братом председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского.

Стрелявший – Владимир Зинченко – экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации. У задержанного обнаружено во время обыска незарегистрированное оружие. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Суд, Депутат, Нардеп, Александр Урбанский, Стреляли.
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