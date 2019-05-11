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Дело главы района Харькова будет направлено в апелляционный суд

Дело главы района Харькова будет направлено в апелляционный суд
05:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Дело главы района Харькова, подозреваемой в неверное декларации, будет направлено в апелляционный суд.

Октябрьский районный суд Харькова вновь удовлетворил ходатайство прокуратуры об обращении в апелляционный суд для определения подсудности по делу главы Новобаварского района города Татьяны Цибульник, подозреваемой в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Обратиться с представлением в Харьковский апелляционный суд для решения вопрос об определении подсудности уголовного производства", - процитировали решение суда корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Свое ходатайство прокуроры мотивировали тем, что обвиняемая долгое время занимает должность главы Новобаварского (бывшего Октябрьского) района и в силу служебных обязанностей может быть знакома и поддерживать отношения с работниками Октябрьского райсуда Харькова. А это, в свою очередь, может вызвать разумные сомнения в непредвзятости судей.

Т.Цибульник и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства обвинения. Они считали, что сначала суд должен рассмотреть их ходатайство о возвращении обвинительного акта в прокуратуру. Как сообщалось, Т.Цибульник было объявлено о подозрении 21 июня 2018 года.

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Т.Цибульник заявила журналистам, что не владеет такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать городского голову Геннадия Кернеса и членов его команды.

15 января 2019 года пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что обвинительный акт в отношении Т.Цибульник направлен в Октябрьский райсуд города. Ей инкриминируется ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

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Харьков, Декларация, Раен, Татьяна Цибульник.
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