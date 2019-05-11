Минобороны: РФ блокирует значительные акватории Черного и Азовского морей

Новости Украины: Корабли РФ постоянно контролируют исключительные экономические зоны Украины.

Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории Азовского и Черного морей. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вопрос, касающийся морских акваторий Азовского и Черного морей является сложным. Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории, особой является активность Российской Федерации в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота. И то, что касается наших исключительно экономических зон, также являются постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации", - отметил Петренко.

По его словам, контроль прохода Керченским проливом "остается прерогативой Российской Федерации", чем "нарушается международное право относительно свободного гражданского судоходства".

"Вместе с тем, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернутый комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут происходить с морского направления, - сказал Петренко.