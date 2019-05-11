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Финансирование обустройства пунктов пропуска на украинско-польской границе стартует в мае

Финансирование обустройства пунктов пропуска на украинско-польской границе стартует в мае
23:32 Сб, 11 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112.ua

Новости Украины: В мае начнется финансирование обустройства пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Финансирование обустройства пунктов пропуска и строительства пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской границе в размере 750 млн грн в рамках польского кредита начнется в мае 2019 года.

Согласно протоколу заседания от 22 апреля 2019 года межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов, размещенному на сайте министерства экономического развития и торговли, паспорт бюджетной программы утвержден, ассигнования Минфина на 2019 год предусмотрены с мая-2019.

Экс-заместитель министра финансов, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в ходе заседания сообщил о трех заключенных договорах на проектирование и строительство в 2018 году, а также о договорах с польским Банком хозяйства Краевого и министерством финансов Польши в апреле 2019 года. "19 апреля 2019 года запланировано официальное подписание дополнительных соглашений", – говорится в тексте протокола заседания комиссии.

Как сообщалось, в 2015 году был подписан договор между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, который предусматривает предоставление Украине кредита до EUR100 млн для финансирования проектов строительства приграничной дорожной инфраструктуры, оборудование пунктов пропуска украинско-польской границы.

Основными условиями являются размер кредита до EUR100 млн, срок кредитования – 30 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за использование – пять лет, процент за использование кредитов – 0,15, объем товаров польского производства, использованных при реализации проектов, должен быть не меньше, чем 60% от стоимости контракта.

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Украина, Польша, Граница, Дорога, Финансирование.
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